Juventus e Inchiesta Prisma, Chiellini ammette sugli stipendi: "Tutti sapevamo che il comunicato stampa fosse diverso da accordi"

Notizie calcio. L'ex capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, nelle dichiarazioni rese ai magistrati lo scorso 4 aprile parla anche del comunicato stampa che poi sarebbe stato pubblicato dai bianconeri.

Ecco un estratto delle parole di Chiellini riportate da La Gazzetta dello Sport.

"Tutti (inteso i compagni, ndr) eravamo comunque a conoscenza che il comunicato stampa sarebbe stato diverso dagli accordi. […] Noi abbiamo rinunciato per il bene della società, poi nel bilancio non so cosa abbiano messo. O meglio: so che hanno messo i 90 milioni di rinuncia. Non so se era corretto o meno farlo".