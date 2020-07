Juventus e Brescia assenti al summit organizzato da De Laurentiis. Il Mattino: il progetto di ADL parte da esempi come NBA e Bundesliga

Ultime notizie Napoli - Il calcio che verrà, o quanto meno come verrà seguito dai tifosi. Questo il piatto forte del pranzo che De Laurentiis ha organizzato ieri, all'appello mancavano Juventus e Brescia come racconta Il Mattino:

“È solo un primo atto di un progetto che il patron ha in mente da anni: la realizzazione della gestione autonoma dei diritti tv di A, Coppa Italia e Supercoppa attraverso una media company capace di autoprodurre i contenuti per rivenderli in Italia e all'estero. Si parla di un progetto che potrebbe vedere il suo inizio solo a partire dal triennio 2021-2025: è in via embrionale, anche se le linee guida partono da esempi come quelli di Nba e Bundesliga specialmente per cessione e diffusione dei diritti tv per l'estero. L'obiettivo è incassare più del miliardo e 300 milioni a stagione nel triennio 2018-21”