Ultime notizie calcio - Scoppia un piccolo caso Cristiano Ronaldo in casa Juventus. Come sottolineato da TuttoSport questa mattina in edicola, il portoghese non presenta trai i testimonial scelti sullo store ufficiale per presentare la maglia per la stagione 2021/2022. Scelti, invece, Dybala, De Ligt, Bentancur, McKennie, Chiellini, Morata, Rosucci e Girelli. Ricordiamo che il futuro dell'asso portoghese resta ancora a dir poco incerto.

