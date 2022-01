Il Mattino - Juventus: Chiesa e Dybala scalpitano, vogliono giocare contro il Napoli

Ultime su Juve Napoli e le scelte di Allegri, che dovrà fare la formazione con tanti assenti e in piena emergenza. Tornano però Chiesa e Dybala per la Juve. Le probabili scelte di formazioni da Il Mattino.

Per la Juventus è un bivio, questo con il Napoli: se vince si mette a meno 2 dagli azzurri riaprendo la corsa a un posto in Champions che appena un mese fa sembrava una chimera. Dunque, senza il recupero di Bonucci, la linea difensiva bianconera è praticamente obbligata: a destra se la giocano Cuadrado e De Sciglio, i centrali saranno De Ligt e Rugani mentre a sinistra verrà schierato Alex Sandro. Allegri ha dato diverse indicazioni ai centrocampisti nella seduta di ieri: potrebbero essere McKennie e Bentancur ad affiancare Locatelli. Mentre scalpitano per tornare in campo Chiesa e Dybala, reduci da infortunio. Bernardeschi potrebbe essere una delle chiavi del match, con la sua posizione in campo assai variabile.