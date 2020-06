Juventus, Bonucci: "No ad altre ipotesi, se ci si ferma meglio non assegnare lo scudetto"

Leonardo Bonucci, centrale difensivo della Juventus e uomo simbolo della squadra di Maurizio Sarri, ha commentato la possibilità di ricorrere ad algoritmi o altre soluzioni per la Serie A nel caso in cui ci fosse un nuovo stop: "Io spero che si arrivi alla fine normale del campionato. Se non fosse così nascerebbero un sacco di storie, polemiche, ricorsi... Io non sono favorevole ad altre ipotesi. Se ci si ferma, meglio finirla lì e non assegnare nulla. Speriamo di arrivare al 2 agosto e decretare un vincitore. Sperando sia la Juve...".