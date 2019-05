Juve-Sarri, Tuttosport: "E' stato sondato più di dieci giorni fa tramite intermediari: è un candidato serio"

NUOVO ALLENATORE JUVENTUS - Salgono concretamente le quotazioni di Maurizio Sarri per la panchina della Juventus, almeno stando a quanto giunge direttamente da Torino.

L'edizione odierna di Tuttosport, per esempio, informa di sondaggi attraverso degli intermediari di mercato:

"Qualche mossa c’è già stata. Secondo i ben informati, Paratici avrebbe già ottenuto una sorta di “prelazione” su Simone Inzaghi. Un modo per cautelarsi. Dell’allenatore della Lazio piacciono stile e elasticità. Scegliere Inzaghi, però, significherebbe puntare su un tecnico con principi simili a quelli di Allegri. Alla Continassa, invece, la priorità sembra un’altra: dare una scossa a una squadra che ha vinto tanto puntando su qualcosa che rivoluzioni abitudini e idee. Da qui il sogno Guardiola e i nuovi contatti con Maurizio Sarri tramite i soliti intermediari. L’ex allenatore del Napoli è stato sondato da più di dieci giorni ed è un candidato serio. Il 29 maggio sarà impegnato in finale di Europa League, ma il suo futuro pare già segnato. Il patron del Chelsea Roman Abramovich è deciso a sostituire Sarri con la bandiera Frank Lampard, in questa stagione sulla panchina del Derby County in Championship. «Non mi stupirei di vedere Sarri alla Juve. Sarebbe divertente», ha detto ieri a SkySport Aurelio De Laurentiis".