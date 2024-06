Juve pronta ad offrire una grossa somma al Napoli per Di Lorenzo, ma Conte si è posto una mission

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera riporta le ultime notizie in merito a quelle che potrebbero essere le trattative di mercato del Napoli in questi prossimi giorni:

"Alla Juve arriverà da Napoli Di Lorenzo, per cui i bianconeri sono pronti a investire 20 milioni? Trattenere il terzino, impegnato agli Europei, è la prima mission che attende Conte, ieri sbarcato a Napoli con il team manager Lele Oriali e il d.s. Giovanni Manna: il tecnico dei partenopei ha visitato il centro sportivo di Castel Volturno e ha sostenuto il primo vertice per progettare l’organico della nuova stagione. Kvara, nonostante la corte del Psg, rientra nei piani dell’ex ct: per lui è pronto il rinnovo. In difesa piace Hermoso, centrale in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e a Vanderson, terzino brasiliano di proprietà del Monaco e valutato 30 milioni".