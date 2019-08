Juve-Napoli, Repubblica: niente panchina per Sarri, debutterà contro la Fiorentina

Notizie Calcio Napoli - Juventus-Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle condizioni di salute di Maurizio Sarri:

"Maurizio Sarri ha il cuore giusto per certe sfide, non ancora i polmoni o non del tutto. E allora, insieme alla Juve ha deciso di non andare in panchina stasera, sarà in tribuna, probabilmente in uno Sky Box. Certe cose si fanno da guariti, e allora il giorno del debutto sarà a Firenze dopo la sosta, non oggi. Certo, la suggestione di poterlo vedere contro il “suo” Napoli era forte. Napoli, dove Sarri ha mostrato il massimo della bellezza di cui il suo calcio è stato finora capace. Napoli, dove non lo amano più e in attesa che a Torino comincino a farlo. È ancora troppo presto, ancora troppo presente l’eco delle parole napoletane di Sarri, quando ai bianconeri non faceva sconti. Il suo programma è conquistare squadra, tifosi e critica con i fatti, come del resto ha quasi sempre fatto. Ma per riuscirci gli serve tempo, quello che la polmonite gli ha tolto fin qui"