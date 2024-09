Juve-Napoli, le scelte di Thiago Motta: una novità a centrocampo. Cosa filtra su Gatti

Thiago Motta sembra avere pochi dubbi per quanto riguarda la formazione da schierare questo pomeriggio alle ore 18 contro il Napoli. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, è previsto solo un cambio nell'undici iniziale rispetto alla gara di Champions League contro il Psv. Sciolto anche il dubbio legato alle condizioni di Gatti.

Juventus Napoli: le scelte di Thiago Motta

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la probabile formazione della Juventus:

"La sensazione è che Thiago, abituato a rotazioni e novità di partita in partita, cerchi continuità anche nella formazione titolare e che quindi con il Napoli non ci saranno tanti cambiamenti rispetto all’undici schierato contro il Psv. La novità potrebbe essere Thuram accanto a Locatelli e al posto di McKennie, anche se Motta potrebbe confermare in toto lo schieramento di Champions. Douglas Luiz dovrebbe partire ancora dalla panchina anche se il tecnico non toglie opzioni.

La Juve sarà praticamente al completo visto che Gatti ha recuperato dalla piccola distorsione alla caviglia destra rimediata in coppa. Il capitano quindi è pronto a comporre il tandem con Bremer per opporsi in un duello tutto fisico a Lukaku. Altrimenti toccherebbe a Danilo. Come terzini, l’intento sembra essere di proseguire a destra con Kalulu e a sinistra con Cambiaso".