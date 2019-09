Juve-Napoli, Gazzetta: "Ieri il Napoli ha imparato la lezione più importante: come poter battere la Juventus"

Notizie Calcio Napoli - Juventus-Napoli: da un perentorio 3-0 a un clamoroso 3-3 prima della beffa finale. Ecco il commento de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola:

Forse il Napoli ieri ha imparato definitivamente la lezione più importante: se vuoi strappare dal petto della Juve il triangolino, per prima cosa devi pareggiare la sua fame, la sua rabbia agonistica. E infatti il Napoli che ha giocato la seconda partita era una squadra affamata, arrabbiata, orgogliosa, sulle ali di Lozano, il migliore dei suoi. Il terzo gol lo ha segnato Di Lorenzo, sì proprio il ragazzo dei Sassi che aveva palpitato davanti a Cristiano. Bel segnale, bella risposta. L’autogol di Koulibaly cambia poco. Vero che la Juve (specie De Ligt) ci ha messo del suo per consentire la rimonta azzurra, ma Ancelotti torna sul Golfo con la consapevolezza di avere in mano una squadra che ha inflitto un parziale di 3-0 alla Juve in casa sua e nuovi giovani che possono farla crescere ancora. Il campionato non è nato morto. E’ nato splendido. E ci divertirà.