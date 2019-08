Juve-Napoli a Orsato, Il Mattino: scelta imbarazzante, uno schiaffo agli azzurri

L'edizione odierna de Il Mattino commenta così la designazione arbitrale di Juventus-Napoli. "L' arbitro di Juve-Napoli è stato annunciato ma non deciso ieri, al contrario del sorteggio Champions che ripropone la sfida con il Liverpool: il designatore Rizzoli da giorni aveva optato per Orsato ed è una scelta imbarazzante. Anzi, uno schiaffo per gli azzurri. Si tratta dell' abitro che incise, con il grave errore di non espellere Pjanic (già ammonito) per un' entrata violenta su Rafinha in Inter-Juve il 28 aprile 2018, sulla volata scudetto: sei giorni prima, allo Stadium, il Napoli aveva vinto grazie al gol di Koulibaly - e in campo era stato adeguatamente tutelato dall' esemplare arbitraggio di Rocchi, che neanche per un attimo subì condizionamenti ambientali - e si era portato a un punto dai bianconeri. Di quell' amaro finale di stagione, dopo il crollo sul campo della Fiorentina, Sarri disse: «Lo scudetto lo abbiamo perso in albergo». La vittoria della Juve fu uno choc per il gruppo - forte tecnicamente, molto meno psicologicamente - e la direzione di Orsato venne ritenuta inficiata da quell' errore anche secondo i vertici arbitrali, almeno ufficiosamente: questo fischietto, quotatissimo anche all' estero, è stato obbligato ad attendere dicembre per una designazione di alto livello (nello scorso campionato due partite della Juve e una del Napoli, quella contro l' Atalanta a Fuorigrotta)"