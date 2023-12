Juve-Napoli 1-0, Gazzetta svela: applauso dei giocatori ad Allegri al rientro negli spogliatoi

Notizie Calcio Napoli - Depressione partenopea da una parte per una caduta libera inimmaginabile a inizio stagione, entusiasmo per i bianconeri dall’altra per un primato momentaneo altrettanto difficile da prevedere ai nastri di partenza. La Gazzetta dello Sport di oggi parla di scudetto per la Vecchia Signora svelando anche un retroscena di ieri.

Juventus-Napoli, il gesto bianconero dopo la vittoria

Quando una squadra batte il Napoli a casa sua (unico successo nelle ultime 7 sfide con gli azzurri, ultima vittoria datata il 7 aprile 2021, 2-1 con gol di Dybala e Ronaldo) due settimane dopo aver pareggiato, sempre allo Stadium, con la capolista Inter e viaggia al ritmo di 2,4 punti a match non si può non parlare di candidatura forte per il titolo. Forse lo sanno pure i giocatori, che hanno applaudito il tecnico al ritorno nello spogliatoio dopo la vittoria.