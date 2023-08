Juve, Locatelli: "Scudetto? Sognare non costa nulla"

Serie A - Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport:

Con l’esclusione dalle coppe sarà per forza un nuovo corso: può essere la stagione della rinascita?

«C’è un po’ di rammarico perché la Conference è comunque una competizione europea, però credo che sia un passo importante per chiudere questo tema e focalizzarci solo sul campo. Quest’anno avremo campionato e Coppa Italia, che sono sicuramente due obiettivi per noi. Sì, credo che si possa parlare di rinascita, perché così deve essere».

Senza Conference la Juventus può diventare una mina vagante per lo scudetto?

«E’ un obiettivo che ci poniamo anche se siamo in una fase di ricostruzione. E’ fondamentale tornare in Champions perché vogliamo rigiocarla, poi sognare non costa nulla».