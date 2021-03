Juve, crollo in Borsa dopo l'eliminazione in Champions League: -6,5% all'apertura dei mercati

Ultime calcio Napoli - La reazione dei Mercati all'eliminazione della Juventus dalla Champions è l'ennesimo boccone indigesto dopo la serata amara contro il Porto. All'apertura delle contrattazioni in Borsa il titolo del club bianconero ha fatto registrare un saldo negativo del 6.5% oscillando tra il 5.68 e 5.80 nelle ore successive. La vittoria (inutile) per 3-2 ai supplementari ha determinato il terzo fallimento consecutivo della ‘vecchia signora' nonostante i favori del pronostico: Ajax (quarti, stagione 2018/2019) e Lione (ottavi, stagione 2019/2020) le precedenti uscite di scena con poca gloria e tanta rabbia.

Juve, crollo in Borsa dopo il fallimento in Champions

Altri crolli a Piazza Affari avevano caratterizzato i flop in Coppa, in particolare in occasione della sfida persa con i ‘lancieri' il rosso arrivò addirittura a toccare il 22.96% mentre dopo la scoppola con i francesi si attestò intorno al 5% a febbraio (per la sconfitta in trasferta nella gara di andata) fino a toccare il 9% ad agosto (quando la Juve mancò la qualificazione pur battendo per 2-1 i transalpini al ritorno). Rispetto al dato generale di un anno (+16.13%), è negli ultimi sei mesi (-10.08%) che l'andamento del brand ha perso appeal con un andamento costante verso il basso (-1.31% negli ultimi 30 giorni).