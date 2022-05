Juve, Allegri: "Espulsione? Mi sono arrabbiato perché ho preso una pedata da qualcuno dell’Inter"

Serie A - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha spiegato il motivo per cui ha dato vita ad una mezza rissa durante i tempi supplementari con la panchina dell'Inter. Il tecnico, tra l'altro espulso, ha spiegato la sua versione dei fatti in conferenza stampa.

Ecco le parole di Massimialino Allegri sulla rissa:

"Mi sono arrabbiato perché ho preso una pedata da qualcuno dell’Inter, ma non ho visto chi fosse. Non è importante sapere cos’è successo in campo, purtroppo usciamo da un’annata senza un trofeo. È tutta rabbia che va tenuta, per l’anno prossimo. C’è amarezza, perché i ragazzi hanno fatto una buona prestazione e bisogna far loro i complimenti, ma dispiace perché non siamo riusciti a prenderci la rivincita con l’Inter. L’obiettivo della prossima stagione è quello di tornare a vincere"