Juric, De Zerbi e Italiano in orbita Napoli! CdM: suggestione Cannavaro, potrebbe tornare in Serie A. È stato proposto da Davide Lippi

Ultime notizie Napoli - Non è più un mistero il fatto che le strade di Gattuso e di De Laurentiis, a fine stagione, si separeranno. E Gattuso spera di farlo lasciando in eredità la prossima Champions League. Ma chi al suo posto? Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Juric, De Zerbi e Italiano nomi che circolano anche in orbita Napoli. Come quello di Maurizio Sarri, per il quale però cicrcola l’ipotesi del ritorno in Premier League al Tottenham (lo scrive il Daily Mail). C’è poi la suggestione di un altro napoletano, Fabio Cannavaro (proposto da Davide Lippi) e le strade che portano all’estero. Tutti nomi che al momento però sembrerebbero essere in fila, dietro a Gattuso"