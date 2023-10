Infortunio Juan Jesus, CorSport: ecco quanto tempo resterà a Villa Stuart per recuperare

Notizie calcio. Ci vorrà ancora qualche settimana per rivedere Juan Jesus a disposizione di Rudi Garcia: il centrale brasiliano ha subìto una ricaduta in allenamento dell'infortunio muscolare che lo aveva costretto ai box nell'ultimo periodo.

Infortunio Juan Jesus, le ultime

Per questo motivo, come scrive il Corriere dello Sport dopo le parole di ieri di De Laurentiis, lo stesso Juan Jesus andrà a Villa Stuart per un consulto:

"Torna Rrahmani dopo un bel po’ a guardare gli altri giocare ed è una cosa buona giusta per chi è stato capace di diventare il leader del settore centrale; però resta ancora fuori Juan Jesus, che va una settimana a Villa Stuart per rimettersi a posto. La coppia che sembra possa indirizzare difensivamente la partita è quasi scontata, perché è da un bel po’ che Garcia l’avrebbe voluta tutta per sé: Rrahmani-Natan".