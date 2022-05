Juan Jesus incassa il premio Champions come da contratto

E' arrivato il rinnovo del contratto in casa Napoli per il difensore brasiliano Juan Jesus. I meriti e le qualità del calciatore sono state messe in evidenza dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Rinnovo Juan Jesus

Lo scorso agosto Juan Jesus ha sottoscritto un contratto ad 1 milione d’ingaggio più 200mila euro di bonus percepiti in virtù della qualificazione alla Champions League. Un affare per il Napoli che ha potuto accogliere un centrale di qualità ed esperienza. Con lui in campo sono arrivati successi emozionanti come quelli in trasferta contro Milan e Atalanta. Così ha scritto sul profilo twitter del Napoli il presidente De Laurentiis: «Juan Jesus è un ottimo calciatore e una bravissima persona. Sono molto contento che resterà ancora con noi». E anche lui ha parlato ai tifosi attraverso i social: «Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli. Un onore poter continuare la nostra strada insieme.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli