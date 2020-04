Jovic-Napoli, Gazzetta: Giuntoli tiene aperta la discussione con l'agente, ma la volontà del Real Madrid complica le cose

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Jovic del Real Madrid: "Giuntoli tiene sempre in considerazione la possibilità di trattare Luka Jovic, 22 anni, con il Real Madrid. Però,le ultime notizie che arrivano dalla Spagna, fanno frenare. Perché è delle ultime ore la notizia che il club madrilista starebbe pensando di trattenerlo anche per la prossima stagione. Intanto, Giuntoli tiene aperta la discussione con Ramadani, il manager del giocatore, col quale ha già concluso altri affari in passato. Jovic ha una valutazione di 35 milioni di euro e il Napoli lo tratterà soltanto se il Real Madrid cambierà idea e lo metterà sul mercato"