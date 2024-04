Calciomercato Napoli: De Laurentiis pronto a fare follie per il gioiello difensivo dell'Ajax

Calciomercato Napoli - Mentre Calzona e squadra saranno impegnati questo pomeriggio sul campo del Monza, l'area scouiting del club sarà in Olanda per dare un'occhiata a ben tre calciatori che potrebbero arrivare in azzurro la prossima stagione. Non è un mistero che agli azzurri piacciano Hancko e Gimenez del Feyenoord, ma come si legge su Il Mattino è venuto fuori un baby talento dell'Ajax: Jorrell Hato.

Chi è Jorrell Hato dell'Ajax

Come si legge su Il Mattino, De Laurentiis sarebbe pronto a fare follie per Jorrell Hato dell'Ajax la cui valutazione è già di una ventina di milioni. Il classe 2006 è una colonna dell'Ajax con cui ha già giocato 41 partite in questa stagione. Hato è un difensore centrale di piede mancino di 182 centimetri. All'occorrenza potrebbe giocare anche terzino sinistro. Sul ragazzo c'è forte anche l'Arsenal.