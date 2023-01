Jolly Bereszynski, il neo acquisto azzurro può giocare anche in un altro ruolo

Ultimisisme Calcio Napoli - Jolly Bereszynski. Terzino sì ma non solo. Come infatti evidenzia Il Mattino oggi in edicola, il neo acquisto azzurro, oltre a muoversi all’occorrenza anche sull’altra fascia, è capace di adattarsi in un altro ruolo ancora.

L'altro ruolo di Bereszynski

"Un terzino che il tecnico potrà impiegare a destra nella linea a quattro difensiva, a sinistra e all’occorrenza anche da centrale. Bereszynski, infatti, ha ricoperto anche il ruolo di centrale nella difesa a tre, posizione in cui è stato schierato da Stankovic in occasione dell’ultima partita vinta 2-1 dalla Samp a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Un difensore completo che tornerà molto utile tenendo presente i tanti impegni del Napoli", si legge dalle colonie del quotidiano.