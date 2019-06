«Per il salto di qualità ci vuole un top». Il Roma: De Laurentiis s'è fidato di Ancelotti, James non vede l'ora di essere del Napoli

Scalpita, non vede l’ora di poter essere un calciatore del Napoli. James Rodriguez è pronto a vivere la sua esperienza italiana e a confrontarsi con il vecchio amico Cristiano Ronaldo. Sembra fatto il trasferimento in azzurro del campione colombiano. Aurelio De Laurentiis ha sfruttato l’amicizia di Jorge Mendes per poter accontentare le richieste di Carlo Ancelotti. È stato chiaro il tecnico prima di partire per le vacanze canadesi:

«Presidente, per fare il salto di qualità ci vuole un top player come James»

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, e James Rodriguez

Il patron non ha potuto fare altro che fidarsi del suo allenatore e accontentarlo. Il sudamericano sposta di parecchio nel gruppo partenopeo. Ha doti e qualità eccelse e potrebbe seriamente far fare il definitivo salto di qualità al Napoli. Va bene acquistare giovani che possono diventare dei campioni del futuro ma per vincere nel presente serve chi sa fare la differenza. E James la sa fare.