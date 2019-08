James-Napoli, Zidane lo allontana. Il Mattino: dipenderà tutto da Neymar, Perez sarebbe costretto a cedere il colombiano

Calciomercato. Se la trattativa per Lozano sembra poter esser arrivata all'ultimo miglio, James Rodriguez resta un affare complesso. Escluso da Zidane dai convocati per il match di ieri con la Roma, sta vivendo al Real Madrid come un qualsiasi ragazzino della Primavera in attesa di esser ceduto: in realtà, il colombiano è parte di una grande partita di mercato che mette sul piatto della bilancia centinaia di milioni di euro.

Come riporta Il Mattino:

"Il Napoli resta alla finestra, pronto a sfruttare la situazione, a cercare di finalizzare il pressing che Carlo Ancelotti ha iniziato dal maggio scorso. Molto dipenderà dal caso Neymar: se il brasiliano dovesse, per un giro da 200 milioni, passare alla corte di Zidane, allora la necessità di fare cassa si presenterà ancora più impellente per patron Perez. Il presidente del Real non ha mai accettato, finora, l'ipotesi prestito al Napoli né ha voluto immaginare un'altra cessione ai rivali cittadini dell'Atletico dopo quella di Marcos Llorente: una posizione acuita dal 7-3 subito in amichevole due settimane fa, un'onta difficilmente cancellabile per il madridismo, già poco incline a fare affari con la sponda colchonera della capitale. Lo scenario tenderà a cambiare da questa settimana: se il Madrid dovesse stringere per Neymar, Perez dovrà cercare di trovare le risorse per pagare i 34 milioni di stipendio netti percepiti dall'attaccante del PSG. Bale, Mariano e James sono i tre indiziati per far rispettare al Real i paletti del fair play finanziario e per trovare le risorse per il salario monstre del brasiliano".