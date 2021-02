Italia, sì agli anticorpi monoclonali: guarisce il 70% dei malati, "ma non ferma il Covid mutato"

Ultimissime notizie. Anche in Italia si potranno usare gli anticorpi monoclonali per curare i pazienti affetti da Covid. Ieri l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato i due prodotti già disponibili per l'immissione anche nel mercato italiano. Mentre l'Ema, l'ente regolatorio europeo, sta ancora valutando i dati per poi decidere se dare il via libera, l'Italia ha deciso di giocare d'anticipo, come aveva fatto già anche la Germania, che si è accaparrata il prodotto farmaceutico già utilizzato negli Usa e autorizzato dalla Food and Drug Administration.

Covid-19, ok alla terapia con anticorpi monoclonali

Nelle indicazioni che verranno rese note dall'Agenzia regolatoria italiana saranno indicate le categorie che potranno beneficiarne: in primis anziani e persone fragili. Come spiega il presidente dell'Aifa Giorgio Palù «gli anticorpi hanno un chiaro e definito meccanismo d'azione contro il virus perché bloccano il suo ingresso nella cellula in modo molto potente. L'effetto finale di questo stop è la neutralizzazione dell'infettività del Sars Cov 2». L'efficacia di questi farmaci, però, è legata alla tempestività della somministrazione. Se assunti nella fase iniziale della malattia, a circa 72 ore dalla comparsa dei sintomi, la protezione si attesta a circa il 70 per cento. Non è altrettanto efficace, però, contro le nuove varianti del coronavirus, in particolare quella sudafricana. Lo riporta l'edizione di oggi del quotidiano napoletano Il Mattino.