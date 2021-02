Italia, ok agli anticorpi monoclonali grazie a una legge del 2006: ecco come funziona "la cura di Trump"

Ultimissime notizie coronavirus. Con uno sprint l’Italia ha approvato definitivamente gli anticorpi monoclonali, farmaci che agiscono sul virus Sars-CoV-2 nella fase iniziale dell’infezione e, secondo gli studi pubblicati, evitano che il paziente arrivi a sviluppare forme gravi e all’ospedalizzazione. Il via è il decreto firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo il parere positivo dell’Agenzia del farmaco Aifa e del Consiglio superiore di Sanità.

Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Anticorpi monoclonali, ok in Italia: ecco come funzionano

«La distribuzione avverrà in via straordinaria. Così abbiamo insieme al vaccino una possibilità in più per contrastare il Covid-19», sottolinea il ministro. La procedura straordinaria che ha permesso l’ingresso dei monoclonali anche da noi (dopo Germania, Ungheria Usa, Canada e Israele) è una legge del 2006 che prevede in emergenza il ricorso a terapie sperimentali non ancora approvate dalle autorità centrali. Hanno ricevuto semaforo verde due anticorpi monoclonali prodotti da Eli Lilly e Regeneron, l’azienda conosciuta per aver fornito il cocktail somministrato all’ex presidente Donald Trump. Verranno dati a pazienti con infezione lieve-moderata e a rischio di sviluppare forme gravi di malattia (cardiopatici, obesi, diabetici, immunodepressi).

Il farmaco è un’infusione in vena della durata di 50 minuti. Successivamente il paziente deve essere tenuto sotto controllo un’ora. Se ne prevede un uso domiciliare o ambulatoriale, ma sempre sotto la gestione di operatori sanitari. La terapia va fatta al massimo entro 72 ore dalla comparsa dei sintomi altrimenti può essere inutile. Le Regioni dovranno organizzarsi per portare i monoclonali a casa.