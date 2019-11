Italia-Armenia, Repubblica: Mancini prova le alternativa tattiche, chance per Di Lorenzo dal 1'

Notizie Calcio Napoli -Questa sera alle ore 20.45 l'Italia sfiderà l'Armenia per cercare la decima vittoria consecutiva nel girone per la qualificazione agli Europei 2020. In campo dovrebbe partire titolare dal 1' anche Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

È dunque una prova di emergenza e un esame per le alternative tattiche: forse per Di Lorenzo in difesa e a centrocampo ancora per Tonali e per Castrovilli in corso d’opera. Zaniolo è una tentazione: al limite più avanzato, come nella Roma, se non trovasse spazio a metà campo.