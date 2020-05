Iodice: "Rinnovo Mertens? Se n'è reso conto durante la quarantena. Una cosa è passarla coi piedi nell'acqua al Palazzo Donn'Anna..."

Notizie calcio Napoli - Peppe Iodice, comico e cabarettista, ha rilasciato una breve intervista a Repubblica:

« Mi sarei sorpreso se Mertens non avesse rinnovato, lui è uno di noi. Per me è stata determinante la quarantena: una cosa è passarla accanto al mare, con i piedi nell’acqua, sulla terrazza di Palazzo Donn’Anna; un’altra chiuso in un appartamento al centro di Milano. Due mesi di riflessione hanno aiutato il giocatore belga a capire i suoi sentimenti ancora meglio, anche se in cuor suo sapeva già di non poterci lasciare. Stare a casa è stata la scelta giusta, stavolta. Magari De Laurentiis potrebbe per compensazione cancellare le multe per l’ammutinamento di novembre, quando i calciatori si rifiutarono di andare in ritiro. A Ciro fa un effetto migliore rimanere in famiglia, a quanto pare: ce ne siamo resi conto con sei mesi di ritardo... »