Iodice: "Ancelotti deve correre ai ripari e anche De Laurentiis, ma il presidente vuole intervenire o no?"

Notizie Calcio Napoli -Il comico ed attore Peppe Iodice ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna de "Il Mattino": "In alcuni tratti ho rivisto vecchi fantasmi e quel maledetto gap che non riusciamo a colmare con la Juve. Per non parlare di Higuain che contro di noi indovina sempre prestazioni sopra le righe. La ripresa mi ha confortato, abbiamo grandi mezzi però non siamo completi e questa schizofrenia mi porta a dire che manca la costanza per raggiungere grandi traguardi, come ad esempio lo scudetto. Sette reti subite in due gare sono tante, troppe. Certo, se avessimo pareggiato ora parleremmo di partita eroica e nessuno metterebbe in croce Koulibaly che resta il miglior difensore del mondo. Ancelotti deve correre ai ripari e anche De Laurentiis, ma il presidente vuole intervenire o no?"