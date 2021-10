"Io scimmia? Ditemelo in faccia...", Koulibaly contro i tifosi della Fiorentina: ascoltato anche dalla Procura

SSC Napoli Calcio - L'ennesima pagina da dimenticare, di razzismo ai danni dei giocatori del Napoli. Succede tutto nel finale della partita di Firenze. Il teatro della incresciosa vicenda è lo stadio Franchi, protagonisti Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen, Zambo Anguissa e i tifosi della Fiorentina presenti in tribuna. I tre azzurri, infatti, stavano uscendo dal campo dopo l'ultimo saluto ai tifosi del Napoli presenti in tribuna e le interviste post partita, quando sono stati assaliti verbalmente dai «tifosi» della Fiorentina che hanno iniziato a insultarli con i classici cori razzisti.

Come riporta Il Mattino:

"Osimhen e Anguissa hanno risposto con un sorriso, come a dire «continuate pure», poi dritti negli spogliatoi per festeggiare la vittoria con il resto della squadra. Tutti, tranne Koulibaly che in questi episodi di razzismo non ci vede più e giustamente ci tiene a mettere i puntini sulle i. Ha sentito anche parolina fuori posto, «Scimmia», che ha fatto da corollario tutt'altro che piacevole ai «buu» che avevano accompagnato l'uscita dal campo sua e dei suoi compagni. A quel punto, allora, si è fermato, si è rivolto verso i tifosi e li ha arringati: «Hai detto scimmia a me? Dimmelo in faccia», ha replicato a distanza a brutto muso. Kalidou ha ripetuto perfettamente l'accaduto, ha ribadito ai delegati della Procura Federale di essere stato chiamato «scimmia» dai tifosi e dei cori che sono piovuti all'uscita dal campo. Gli 007 non avevano visto la scena e Kalidou negli spogliatoi era arrabbiato. «Basta, non se ne può più di queste cose», si ripeteva"