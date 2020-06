"Io premio i tuoi giocatori e tu i miei, che dici?". De Laurenttis stravolge la premiazione della Coppa Italia durante l'intervallo con Agnelli: così è nata l'idea

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica racconta un retroscena tra De Laurentiis e Agnelli: "«Io premio i tuoi giocatori e tu i miei, che dici?». L’idea è venuta ad Aurelio De Laurentiis nell’intervallo e Andrea Agnelli l’ha sposata, trovandosi dopo un’oretta a consegnare la Coppa Italia a Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. Il protocollo prevedeva una cerimonia asettica, self service, per rispettare le regole del distanziamento. Ma il presidente azzurro è allergico ai copioni altrui. E nel calcio sa sovvertire i pronostici, tant’è che con quella dell’Olimpico ha messo insieme la terza vittoria in quattro finali con la Juve, a 5 anni e mezzo dall’exploit di Doha in Supercoppa Italiana. Pure allora il verdetto arrivò ai rigori. Da Benitez e Higuain a Gattuso e Insigne: sono cambiati i protagonisti, il prodotto invece è lo stesso ed ha come leit motiv la continuità ad alti livelli".