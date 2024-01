Intrigo Popovic-Napoli: Matija non può firmare se non trova squadra. Oltre al Monza spunta un altro club di A

Calciomercato Napoli - Rischia di diventare un vero e proprio intrigo di mercato quello di Popovic. Il calciatore serbo acquistato dal Napoli doveva essere girato in prestito al Frosinone che però ha scoperto di non avere più lo slot da extracomunitario. Un problema non di poco conto per gli azzurri che adesso devono trovare necessariamente un altro club ad accogliere il calciatore. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha raccolto altri dettagli sulla possibile destinazione di Popovic.

Popovic Napoli: le ultime

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport: