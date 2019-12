Tardelli: "Se il Napoli centrasse il quarto posto sarebbe già un gran successo! Koulibaly? La Coppa d'Africa non l'ha aiutato"

Marco Tardelli ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni evidenziate dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Ancelotti ha deciso di portare la squadra in ritiro: condivide questa scelta del tecnico?

«Lo stare insieme in ritiro può fare bene o male. Ma in questo caso in cui la scelta è condivisa tra l’allenatore e i giocatori può essere positivo».