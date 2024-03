Cancelo: "All'andata abbiamo fatto l'errore di lasciare il Napoli vivo. Domani vale una stagione. Gli azzurri non sono solo Kvara e Osimhen"

Joao Cancelo del Barcellona ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. L'esterno allenato da Xavi ha parlato in particolar modo della sfida di domani sera tra i blaugrana ed il Napoli per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Cancelo ha speso parole d'elogio per la squadra partenopea di cui ha ammesso di esserne praticamente da sempre un vero e proprio estimatore anche per Maradona.

Ecco le dichiarazioni più importanti evidenziate da CalcioNapoli24 rilasciate da Joao Cancelo alla Gazzetta dello Sport per la gara tra Barcellona e Napoli di domani sera:

Non è stato un anno facile.

«No, proprio no. Il Barcellona è un club molto particolare. Il Mister ha detto che se ne va, la squadra ha avuto alti e bassi per tutta la stagione, una dinamica difficile da spiegare ma il calcio ti dà sempre la possibilità di redimerti e una vittoria contro il Napoli sarebbe questo, una rivendicazione, la nostra stagione prenderebbe un altro aspetto. Nel calcio ci sono momenti buoni e momenti meno buoni come nella vita e noi dobbiamo restare positivi e uniti. Sa una cosa?».

Prego.

«Rispondendo alla domanda su di noi mi viene in mente il Napoli. Il calcio è uno sport strano. Anche il loro è un anno difficile. Vincono lo scudetto giocando in maniera spettacolare, devono cambiare allenatore, scelgono, e non va bene. Cambiano, e non va bene, così cambiano ancora. Succede. Ci provi, in buona fede, e non funziona. E al Napoli la pressione della vittoria è uguale alla nostra del Barcellona».

E ora? Come lo vede il Napoli?

«Premessa: a me il Napoli è sempre piaciuto tanto, per Maradona, e perché è una squadra di ‘barrio’, popolare e con radici profonde nella città. Quando sono arrivato in Italia c’era Sarri e giocavano un gran calcio, un aspetto che hanno sempre curato. All’andata li abbiamo lasciati vivi, abbiamo fatto un gran primo tempo e dovevamo segnare di più. Siamo stati superiori, loro hanno combinato poco, ma ora partiamo alla pari».

Kvara-Osimhen fanno paura?

«E Politano? Sono talenti eccezionali, Osimhen all’andata con mezzo pallone ci ha fatto gol, è uno dei migliori attaccanti del mondo. Ma c’è di più: a me piace Zielinski che non può giocare perché non è in lista, e Lobotka, l’ho affrontato col Portogallo ed è un gran giocatore».

La Slovacchia di Calzona.

«Sì, che ha fatto una grande qualificazione per l’Europeo, perdendo solo contro di noi. Lo conosco poco ma mi sembra un ottimo tecnico, il Napoli sta giocando meglio, dovremo fare attenzione. Anche perché, sempre per insistere sulla stranezza del calcio, noi rispetto all’andata abbiamo perso due giocatori importanti come Pedri e De Jong e loro hanno acquistato fiducia e morale. Sarà durissima ma il Barça è una delle più grandi istituzioni del calcio mondiale e abbiamo una rosa ampia e qualificata per passare il turno».