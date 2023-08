Inter vicina a due colpi: Marotta pronto a chiudere per Samardzic e Sommer

L’Inter è rientrata dal Giappone, e sabato tornerà ad allenarsi alla Pinetina. Per allora, l’ad Beppe Marotta conta di consegnare a Simone Inzaghi sia Yann Sommer sia Lazar Samardzic.

Lazar Samardzic

Inter vicina a Sommer e Samardzic

Un’accelerata obiettivamente necessaria a poco più di due settimane dal via del campionato (nerazzurri in campo il 19 agosto, contro il Monza). E di urgente c’è pure la caccia alla prima punta. Scelto di fatto Gianluca Scamacca, avviata la trattativa ufficiale con il West Ham, non ancora trovato però un punto di contatto convincente a livello di cartellino: l’Inter ha offerto 22 milioni più bonus, gli inglesi non vogliono scendere sotto i 30 milioni.

