Moviola Inter-Venezia 2-1, Gazzetta: svelato il non intervento del VAR sul contatto Dzeko-Modolo nell'azione del pareggio

Serie A - La moviola della Gazzetta dello Sport per Inter-Venezia spiega perchè il Var non è potuto intervenire sul contatto Dzeko-Modolo.

"Detto che il vantaggio del Venezia (18’) è valido (Ampadu, autore dell’assist, parte “in gioco”), eccoci al pareggio dell’Inter con Barella che si articola addirittura su due piani - e azioni - differenti. Siamo al 39’ del primo tempo e in mezzo al campo saltano in un duello aereo Dzeko e Modolo: l’arbitro vede ma non sanziona il braccio dell’interista che viene a contatto con la tempia del difensore del Venezia e dà lì parte l’azione dell’1-1. L’episodio lascia qualche dubbio. Marchetti convalida la rete e il “check” conferma: in questo caso - secondo il protocollo attuale - il Var non può intervenire visionando quell’episodio perché dopo il salto “incriminato” il Venezia (con Ceccaroni) è tornato in possesso due volte del pallone dando di fatto il via a nuove azioni".