Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania, Gazzetta: "Numero molto limitato di tifosi azzurri al Meazza"

Ultimissime notizie Napoli - L'ultimo Inter-Napoli giocato è passato alla cronaca per la morte dell'ultrà del Varese Daniele Belardinelli e per i cori razzisti contro Kalidou Koulibaly. Una triste pagina di sport che ha portato alla decisione di vietare la vendita dei biglietti ai residenti in Campania, anche se in possesso di tessera del tifoso. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il numero degli ultrà azzurri, quindi, stavolta sarà molto limitato. La Questura non ha alzato l’allerta in modo particolare rispetto alle partite per così dire «normali», ma è pur vero che i tafferugli tra ultrà nerazzurri (più infiltrati del Nizza) e agenti prima del derby di domenica sera ha confermato che la curva interista sta vivendo una fase di grande ebollizione e che l’attenzione delle forze dell’ordine deve restare alta. Per molti proprio la morte di Dede ha cambiato tutto, visto che nei mesi scorsi i vertici della Nord sono stati azzerati. Per l’omicidio dell’ultrà del Varese è ai domiciliari il tifoso del Napoli Fabio Manduca, che guidava il Suv che ha travolto Belardinelli in via Novara. Per gli scontri del 26 dicembre 2018 sono stati condannati (con pene fino a 3 anni e 8 mesi) per rissa aggravata e lancio di oggetti pericolosi 5 ultrà dell’Inter, compresi i capi Marco Piovella e Nino Ciccarelli.

Anche senza tifosi in arrivo da Napoli, il Meazza vivrà un’altra notte con tanto pubblico. Dopo i 75.817 spettatori del derby, il tifo nerazzurro ha infatti risposto alla grande anche per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’ultimo dato ufficioso parla di quota 60mila a un passo, complici anche i prezzi molto vantaggiosi".