Inter-Napoli, novità epocale dopo 53 anni a San Siro: ecco cosa succederà

Il cambiamento sarà per molti epocale. Voltare pagina dopo 53 anni, mutare pelle senza cambiare bandiera. Per chi, in questi decenni di storia, ha frequentato gli spalti del Meazza e soprattutto la curva del secondo anello verde, niente sarà come prima. Ne parla il Corriere della Sera in vista di Inter-Napoli.

Inter-Napoli, novità a San Siro

“I vertici della tifoseria organizzata nerazzurra hanno deciso — in sostanza — di sciogliere i vari gruppi ultras e di riunirli sotto un unico nome: «Curva Nord Milano 1969». Alla balaustra del secondo anello di San Siro ci sarà un unico striscione, lungo più di cento metri. La decisione è stata annunciata nelle ultime riunioni al Baretto, covo della tifoseria ultras interista, ma di fatto sarà operativa il 4 gennaio alla ripresa del campionato quando al Meazza arriverà il Napoli capolista”

