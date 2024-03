Gazzetta - Il Napoli ha meritato il pari con l'ultima mezz'ora di volontà. La squadra subisce molto: è incapace di produrre bellezza

"Il titolo della serata? Un mesto passaggio di consegne". Questo il commento della Gazzetta dello Sport sul pareggio per 1-1 tra Inter e Napoli. Un risultato che non cambia molto la classifica della squadra di Simone Inzaghi e Francesco Calzona. Non è stato un match spettacolare con le due compagini che hanno messo tanta volontà nelle giocate ma che alla fine non sono state brillanti nel gioco.

Inter Napoli 1 1: il commento della Gazzetta dello Sport

Napoli - Ecco il commento della Gazzetta dello Sport sul pareggio del Napoli ieri sera in casa dell'Inter. Si tratta di un punto che in ottica classifica tiene ancora, in parte, in corsa gli azzurri per il quinto posto occupato attualmente dalla Roma: