Inter-Napoli gara speciale per Zielinski, giocherà? La decisione di Calzona

Inter-Napoli, sarà la sfida per il passaggio di consegne dello scudetto tra l’attuale campione d’Italia in carica e chi invece lo sarà nelle prossime settimane. Ma sarà una gara speciale anche per Piotr Zileinski, prossimo a salutare i colori azzurri per approdare proprio a Milano.

Inter-Napoli, Zielinski giocherà?

Possibile un impiego del polacco dal primo minuto nonostante tutto? Poco probabile, come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Molto più probabile che Francesco Calzona punti di Hamed Traorè in quella zona del campo.