Riscatto Traore, la posizione del Napoli secondo Gazzetta

Il Napoli è pronto al rush finale di stagione dove si giocherà tutto in vista dei prossimi anni. C'è di mezzo una qualificazione in Champions League più che decisiva. Intanto, secondo le ultime notizie di mercato per Traore sembra essere sempre più difficile il riscatto.

Traore

RIscatto Traore Napoli: la decisione

Napoli - Il Napoli ha deciso di prenderlo in prestito dal Bournemouth con un riscatto di circa 25 milioni di euro. Nonostante i problemi pregressi di salute la dirigenza azzurra ha scelto di riportarlo in Italia. Ma secondo La Gazzetta dello Sport con ogni probabilità non sarà riscattato Traore dal Napoli.