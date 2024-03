Gazzetta - Le scelte di Inzaghi per Inter-Napoli: out due titolarissimi, dubbio in difesa

Napoli - Potrebbe essere un undici con non poche novità quello che potrebbe schierare Simone Inzaghi domani contro gli azzurri. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico sta pensando di fare qualche cambio alla luce della gara di Champions League con l'Atletico Madrid che ha portato via tante energie ed una grande delusione vista l'eliminazione.

Inter-Napoli: le scelte di Inzaghi

Inter Napoli: le scelte di Simone Inzaghi

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport potrebbe esserci un turno di riposo per Calhanoglu: il turco è stanco ed al suo posto scalpita Asllani. Un'altra novità a centrocampo può essere Frattesi al posto di Mkhitaryan. In difesa l'unico dubbio è tra Bisseck e Pavard. Sulle fasce mancherà Carlos Augusto, al suo posto spazio a Dimarco. Sul versante opposto Darmian e non Dumfries.