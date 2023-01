Ultimisisme Calcio Napoli - Inter-Napoli, ultimissimi ballottaggi in atto per Luciano Spalletti. Dubbi che probabilmente scioglierà solo nel pomeriggio dopo le ultime doverose valutazioni.

I dubbi di Spalletti per Inter-Napoli

Come riporta La Repubblica oggi in edicola, sono tre le staffette che fanno riflettere il mister: Olivera favorito su Mario Rui e Juan Jesus in vantaggio su Rrahmani. Per il resto Anguissa non al top si gioca una maglia con Ndombele e ritornano due reduci dal mondiale: Kim e Zielinski.