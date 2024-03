Inter-Napoli, CdM in controtendenza: Osimhen ci sarà! Recupera e gioca dal 1'

Inter-Napoli, Victr Osimhen ci sarà: il Corriere del Mezzogiorno va in controtendenza rispetto alle sensazioni degli altri quotidiani oggi in edicola.

Inter-Napoli, CdM fiducioso: Osimhen ci sarà

Secondo quanto si apprende, Francesco Calzona può tirare un sospiro di sollievo per il big match che rappresenta per certi aspetti l'ultimissima chiamata Champions.

L'attaccante nigeriano - si legge - resta in ballottaggio con Giacomo Raspadori, ma alla fine il pallone d'oro africano dovrebbe comunque partire dal primo minuto per poi essere richiamato al massimo in panchina a gara in corso.