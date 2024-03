Gazzetta - Stasera passaggio di consegne scudetto: Calzona spera nell'orgoglio ferito dei suoi per battere l'Inter

Francesco Calzona punta sull'orgoglio dei suoi ragazzi contro l'Inter. Questa sera a Milano ci sarà il proverbiale passaggio di consegne tra chi ha vinto lo scudetto lo scorso anno e chi invece lo vincerà al termine di questa stagione. L'allenatore degli azzurri ha provato la carta motivazionale verso la squadra. Serve una prestazione da campioni d'Italia in carica anche perché non bisogna perdere ulteriore terreno dalla zona Champions.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sulla sfida tra Inter e Napoli:

"Vista da Napoli, sarà un passaggio di consegne doloroso, perché mai prima d’ora una squadra campione d’Italia era andata così male nell’anno successivo allo scudetto. E, anche per questo, Francesco Calzona spera che l’orgoglio ferito dei suoi giocatori possa trasformarsi in campo nella partita perfetta: solo così chi ha ancora lo scudetto sul petto può sperare di fare punti stasera.

Serve muovere la classifica, non staccarsi dal quinto posto. E serve una grande prestazioni anche per il morale e per l’autostima, per credere in una rimonta complessa, ma ancora possibile. Con l’arrivo di Calzona, si sono riviste tracce di vecchio Napoli, eppure gli azzurri non hanno mai chiuso un match con la porta inviolata".