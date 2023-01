Gazzetta - Sconfitta di San Siro deve restare un'eccezione: Spalletti si ponga una domanda

Notizie Napoli calcio. Il Napoli esce sconfitto per 1-0 da San Siro contro l'Inter, incappando nel primo ko stagionale in campionato. La capolista vede così diminuire il proprio vantaggio sulle inseguitrici (Milan a -5) ed ora dovrà cambiare subito passo nella trasferta di domenica contro la Sampdoria.

Inter-Napoli 1-0, analisi Gazzetta

Il Napoli a Milano è apparso ancora non in perfette condzioni fisiche, faticando soprattutto dal punto di vista delle conclusioni in porta. Ecco quanto scritto in merito da La Gazzetta dello Sport:

Non cambia nulla e Spalletti continua a dare messaggi rassicuranti. Certo ma magari bisogna chiedersi perché, per una sera, il miglior attacco in Italia e anche in Champions sia riuscito a tirare in porta una volta sola e per giunta al novantesimo. Capita, ma dovrà rimanere una eccezione.