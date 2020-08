Inter, Conte chiede un ruolo da manager! Anche De Zerbi tra i candidati per sostituirlo

Ultime notizie calcio Napoli - Tiene ancora banco in casa Inter il futuro del tecnico Antonio Conte. Dopo le varie sfuriate degli ultimi tempi contro la società, la sua posizione è a dir poco instabile e si attende l'esito del confronto che vedrà le varie parti in causa giocare a carte scoperte. Stando a quanto riportato da Repubblica, l'ex commissario tecnico vuole un ruolo da manager all’inglese e invece di Piero Ausilio e con il suo braccio destro Dario Baccin, il tecnico avrebbe gradito il neo ds del Genoa Daniele Faggiano. Oltre ad Allegri, i primi due nomi utili per rimpiazzarlo sarebbero Mihajlovic e Roberto De Zerbi.

