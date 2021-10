Insulti Koulibaly, Tuttosport: si è mossa anche la giustizia ordinaria, la Digos sta confrontando tutte le immagini

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Non solo la Procura federale, anche la Digos di Firenze ha iniziato una attività di indagine per individuare gli incivili che hanno macchiato di razzismo la reputazione della città di Firenze. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dello stadio. Per identificare i responsabili, gli agenti stanno confrontando le immagini delle telecamere puntate sugli spalti del Franchi, con quelle direzionate sui tornelli di uscita per ricostruire le fasi dell'esodo degli spettatori e individuare i responsabili. Nei prossimi giorni un'informativa con l'esito di queste prime indagini verrà inviata alla procura del tribunale per l'apertura di un fascicolo d’inchiesta"