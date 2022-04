Insigne-Zaniolo, sfida nella sfida: sarà staffetta in Nazionale, ecco come nasce il legame tra i due

News Napoli calcio. Napoli-Roma vivrà anche di tante sfide: da Spalletti a Mourinho, passando per Osimhen-Abraham fino a Insigne e Zaniolo. Proprio dei due talenti italiani ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino:

Insigne incrocia Zaniolo. È la quarta volta in carriera. Tra i due una sorta di staffetta anche in ottica Nazionale: difficile per Lorenzo che ci sia spazio per lui nella nuova Italia che ripartirà a giugno. Peraltro, non si sa neppure se ne ha tutta questa voglia. Il capitano del Napoli e Zaniolo hanno giocato poco assieme con la Nazionale e mai assieme dall'inizio. L'ultima volta (per un totale di 4) in Svizzera, nello sciagurato 0-0 del Saint Jakob Park di Basilea. Nicolò e Lorenzo hanno un legame nato a Coverciano: e quando Zaniolo si ruppe il ginocchio, nel 2020, Insigne gli mandò un messaggio pubblico di incoraggiamento. Sarà la partita della staffetta: il 31enne che va via dall'Italia e il 22enne che sogna di prendersela l'Italia.