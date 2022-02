Insigne vs Lautaro, Il Mattino: c'è voglia di rompere l'astinenza dal gol, Spalletti vuole quello su azione. Lorenzo ritrova anche i tifosi al Maradona dopo l'addio

Insigne e Lautaro puntano a essere i personaggi più importanti di Napoli-Inter, anche se forse il nerazzurro neppure gioca dall'inizio, e forse il capitano neppure gioca fino alla fine. Come riporta Il Mattino:

Insigne cerca da Osimhen lo spazio vitale per andare a segno su azione, cosa che in campionato non avviene da ben 9 mesi (ben 26 giornate fa), Lautaro chiede a Dzeko di rompere l'astinenza che è iniziata a Salerno il 17 dicembre. Lorenzo e Lautaro vogliono incidere sui destini, come molti si attendono da loro. Pedine chiave per Spalletti e per Inzaghi, con Luciano che è stato il primo a modellarlo appena arrivato dal Sudamerica. Insigne non era mai arrivato alla 25esima giornata di campionato senza aver fatto gol su azione, ma solo su rigore. Ben cinque. Per il resto, il capitano che in estate andrà a Toronto, di perle non ne fa più. Luciano lo aspetta. Non corre alcun rischio di perdere la maglia da titolare. Né la fascia da capitano. Non è in discussione nessuna delle due cose. Ma stasera sarà la prima volta davanti a quasi 30mila persone da quando ha firmato per la Mls".