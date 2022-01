Insigne vola in MLS, CorSport: ciao Napoli e napoletani, domani l'ultima sfida alla Juventus della carriera

La firma in diretta video. Lorenzo Insigne è stato paparazzato ieri a Roma tra la Fontana del Mosè e piazza della Repubblica mentre divideva le acque azzurre da quelle rosse e faceva l'Italia. Cioè il Canada, come racconta il Corriere dello Sport.

Ultime mercato Napoli

"Bye-bye Italia, Europa, Champions e Serie A. Ciao guagliu', Napoli e napoletani: fino alla fine della stagione, e dunque sino alla fine del contratto in scadenza il 30 giugno, continuerà a vestire la maglia azzurra e poi volerà in MLS per i residui di un torneo che comincerà il 3 aprile e si concluderà l'11 dicembre con la finale playoff. E così, se oggi la questione dei positivi non sfuggirà definitivamente di mano tanto da innescare un intervento dell'Asl, quello di domani sarà l'ultimo Juventus-Napoli della carriera azzurra di Insigne. Comunque vada: la fine di un'epoca"